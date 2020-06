Evarts Elementary announce student honors for 2019-20 school year

The following students had perfect attendance at Evarts Elementary School for the school year:

Hunter Boggs

Ava Freeman

Brinley Hensley

Jesse Pendergrass

Bryleigh Ward

Zac Lambert

Ella Card

Dakota Maggard

Dustin Pendergrass

Conner Wilkinson

Ben Coleman

Gage Turner

Abbigail Coleman

Olivia Freeman

Hunter Napier

The following students earned yearly honor roll at Evarts Elementary School. An asterisks denotes A honor roll:

Second Grade

Emily Allen*

Isabella Eldridge*

Robbie Farler*

Isabella Fleenor*

Rylan Helton*

Crissalynn Jones*

Aiden Napier*

Andrew Noe*

Molly Prophit*

Gunner Zunda*

Hunter Boggs*

Garrett Bolin*

Mason Freeman*

Brinley Hensley*

Jesse Pendergrass*

Bryleigh Ward*

Remington Short

Maci Witt

Neveah Blevins

Aubrey Brock

Clara Cargle

Raylyn Creech

Arianna Delph

Victoria Lamb

Elijah Nolan

Laken Overbay

Timothy Partin

Madison Perry

Carter Sawyers

Kaylee Cottrell

Ava Freeman

Riley Mills

Valorieann Napier

Serenity Thomas

Mercedes Woodard

Third Grade

Shaylee Fields*

Isabella Vargas*

Macie Bennett

Donavan Cox

Alivia Gilly

Caydence Haywood

Stella Cochran

Kylee Combs

Hannah Hall

AJ Jones

Andrew Payne

Cody Farmer

Cody Shepherd

Salem Smith

Audrianna Stewart

Josie Thomas

Fourth Grade

Riley Anglian*

Ella Card*

Khloe Carr*

Emilee Johnson*

Dustin Pendergrass*

Hunter Hall*

Carson Madden

Dakota Maggard

Dawson Parker

Conner Wilkinson

Macie Bennett

Donavan Cox

Alivia Gilley

Caydence Haywood

Fifth Grade

Brenton Bargo*

Addie Bennett*

Dylan Collins*

Ashley Collins*

Brady Freeman*

Cruz Galloway*

Alley Jones*

Braelynn Langley*

Kimberlyn Napier*

Anna Thomas*

Braelynn Smith*

Gavin Shackleford*

Isaiah Prophit*

Robert Pace*

Gunner Middleton*

Tayton Ingram*

Ethan Delph*

Conner Clark*

Donavan Clark

Jennifer Farley

Maci Hathcock

Kaitlyn Mink

Cain Napier

Kobe Noe

Tanner Russell

Josiah Smith

Alyssa Whitehead

Erica Williams

Sixth Grade

Macy Jones*

Chelsey Farley

Hunner Layton

Bryson Eldridge

Jacob Deleon

Presley Caudill

Brooklyn Burke

Alyssa Farler

Trinity Jones

David Lewis

Gary Lewis

Anna Noe

J.T. Osborne

Caleb Payne

Josh Peterson

Seventh Grade

Tessa Collins*

Grayson Grills*

Haley Huff*

Drucilla Brown

Ben Coleman

Allison Haught

Allie Kelly

Tristan Lee

Bryce Mabes

Addison Mcclain

Jaicelyn Napier

Kylie Noe

Eighth Grade

Abbigail Coleman*

Destiny Farley*

Olivia Freeman*

Alexis Vargas*

Kaitlyn Brewer

Drew Freeman

Gage Howard

Michael Johnson

Carlyssia Madden

Kathy Pace

Jeremiah Parker

Santanna Risner

Gunner Witt

Jocie Wynn

Chris Combs

Jaylyn Coots

Courtney Hall

Mashawna Hensley

Carlie Kennedy

Brandon Miller

Terrin Naylor

Haley Payne

Shyanna Risner

Virginia Shrewsbury

Kaylee Long