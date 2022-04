Cawood Elementary Honor Roll: 3rd Nine Weeks

Cawood Elementary

The following students at Cawood Elementary have been named to the Honor Roll for the Third 9-Week Grading Period:

(* denotes all A’s)

First Grade

Emma Cochran

Addisyn Collins

Blakely Harris

Chase Ledford

Ashton Partin*

Jaxon Rhymer

Kaylen Stewart

Gage Thomas*

Second Grade

Eli Brock *

Alexis Brown*

Micah Cochran*

Gunnar Colegrove

William Cook*

Jonah Doyle*

Maverick Fields

Gabriel Halcomb

Gracie Hall

Katie Napier

Jacklynn Stevens

McKinsey Stewart

Scarlett Swanson*

Carmynlee Yount

Third Grade

Jasmine Brock

Natalie Charles

Haylynn Daniels

Raymond Fields

Bella Ford

Jocelyn Miracle*

Easton Stewart

Mia Swanson

Campbell Thompson*

CayleeAnn Yount*

Fourth Grade

Gavin Adkins

Addalyn Cochran

Elijah Epperson*

Kylie Lipfird*

Emily Moore

Liliana Moore

Caroline Patterson*

Aiden Smith

Emily Thomas

Fifth Grade

Daisy Brewer*

Emma Brewer*

Ryland Burke

Addison Daniels*

Hunter Dean

Brandy Grubbs*

Todd Halcomb*

Noah Hall

Leah Harris

Morgan Helton

Alyysa Irvin*

Erica Middleton

Hailee Saylor

Sixth Grade

Aaron Howard

Jaxton Miller*

Lilly Skidmore

Reagan Smith

Haydlei Stewart

Masyn Stewart

Christina Ward

Seventh Grade

Caylee Baker

Rebecca Caldwell

Ben Cochran

Drew Johnson*

Hunter Moore

Landyn Noe*

Katie Smith

Ethan Smith

Mylei Stewart*

Eighth Grade

Riley Baker

Landen Collett

Alyssa Collins

Alexis Dean

Anthony Irvin

Maddilynn Middleton

Gage Peck*

Autumn Rowe

Joseph Short

Ethan Shuler

Brayden Smith

Alley Stewart*

Jazzmyn Stewart

Alexa Ward