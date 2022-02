Black Mountain Elementary 2nd 9 Weeks Honor Roll

* denotes A honor roll

Second Grade

Jocelynn Beinhorn*

Anastasia Rhymer*

Khloe Scissom*

Gunner Smith*

Draven Riddle*

Makayla Blanton

Johnny Holden

Cylann Bargo

Gracie Cornett

Zachery Huff

LeAnna Lynch

Carson Madden

Hunter Roark

Olivia Whitaker

Brody Madden

Alexis Mott

Sophia Short

Bella Witt

Third Grade

Ryleigh Eldridge*

Paisleigh Fields*

Adalyn Ford*

Madyson Johnson*

Jace Lefevers*

Maci Blevins*

Rylee Branson*

Joe Cottrell*

Arianna Delph*

Anastasia Gross*

Carly Lefevers*

Regan Miniard*

Knox Gooden

Brady Lefevers

Jana Sargent

Jackson Thomas

Aliyah Cottrell

Maverick Smith

Ben Shell

Liam Thomas

Fourth Grade

Kerstyn Buell*

Bailey Burkhart*

Kash Gooden*

Zoey Gilbert*

Nevaeh Gross*

McKayla Hall*

Eldridge Kelly

Ethan Thompson

Madison Woods

Mckinley Brewer

Kaylee Bates

Ethan Couch

Derrick Holman

Fifth Grade

Rayland Reed*

Anessa Carroll*

Dani Cornett*

Kelsie Middleton*

Ryder Middleton*

AJ Bates

Hayleigh King

Lillian Napier

Bailey Reece

Sixth Grade

Aiden Blair*

Ava Bailey*

Jamison Cupp*

Kendrick Long*

Savanna Madden*

Madison Wehner*

Aiden Chappell

Hunter Brewer

Jeremiah Cottrell

Jayla Dillman

Emma Hensley

Maverick Roark

Connor Thomas

Tori Wynn

Seventh Grade

Shayla Bailey*

Allen Roark*

Hannah Bennett*

Tanasia Cottrell*

Brodie Lankford*

Caden Lester*

Aubrey Madden*

Savannah Miracle*

Amanda Middleton

Madilyn Bennet

Emmah Jo Cottrell

Mark Madden

Eighth Grade

Connor Cochran*

Mckenzie Brock*

Gunner Hayes*

Ryleigh Lawson*

Ethan Lewis*

Terry McSwain Jr*

Braxton Miller*

Kaylie Pace*

Rayanna Smith*

Aiden Stewart*

Shane Riddle

Alexis Doan

Jacob Howard

Lathan Howard

Tiana Penny

Hayley Phillips

Blake Short

Kaydence Wynn

Black Mountain Elementary

Perfect Attendance

Ariel Bailey

Ava Bailey

Shayla Bailey

Keristen Blair

Maci Blevins

Jacelynn Botts

Kerstyn Buell

Conner Burkhart

Rylee Bush

Joseph Cottrell

Alexis Doan

Kash Gooden

Knox Gooden

Gunner Hayes

Derrick Holman

Sarah Jenkins

Hayleigh King

Brodie Lankford

Aubrey Madden

Brody Madden

Savanna Madden

Maddox Pace

Dillan Perkins

Anastasia Rhymer

Hunter Roark

Coben Robinson

Lacie Shell

Jackson Thomas

Ethan Thompson

Editor’s note: Congrats to the students at Black Mountain Elementary for your hard work and dedication to academic achievement. Students’ names and spellings were provided by the school.