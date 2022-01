Harlan Middle School’s Honor Roll, 2nd 9-weeks

Harlan Middle School Honor Roll

2nd Nine Weeks

Editor’s note: Congrats to the students at Harlan Middle School for your hard work and dedication to academic achievement. Students’ names and spellings were provided by the school.

5th Grade

Zachry Boggs

Amelia Bryant

Harleigh Clem

Ella Cook

Alyssa Coots

Shaedyn Crow

Alexander Fulst

Nathan Gibbons

Bentley Howard

Aspen Johnson

Brooklyn Joseph

Daria Lee

Grant Lee

Bella Miniard

Kerrigan Napier

Camille Noe

Sariah Pace

Dravion Parker

Addyson Patton

Arianna Raleigh

Bryson Robinson

Jordyn Shackleford

Micah Shope

Kaylee Sturgill

Kinsley Sturgill

Isabella Thacker

Annaleigha Thomas

Cooper Thomas

Logan Thompson

Jessica WInland

Ella Wood

6th Grade

Kenan Amro

Shealyn Brackett

Addison Campbell

Brianna Creech

Juliana Damaa

Savannah Evans

Vanessa Griffith

Jonathon Harrison

Caiden Jackson

Lacey Lemarr

Michael Lindsey

Kastiel Napier

Carson Osborne

Jaxson Perry

Joe Reynolds

Adriana Rowe

Cassie Sage

Ava-lynn Sargent

Meadow Saylor

Kenzie Shepherd

Kirra Snelling

Tucker Sullivan

Landon Traylor

Cole White

Peyshaunce Wynn

7th Grade

Nathan Cochran

Trenton Cole

Eric Evans

SaraKate Fisher

Eli Freyer

Breslyn Harmon

Gracie Hensley

Addison Lemar

Luke Luttrell

Rihanna Montanaro

Jenna Nguyen

Laynee Perkins

Emilee Shaw

Harlee Shaw

Izabella Wagers

Jenna Winland

Kameron Witt

8th Grade

Salena Amro

Serenity Brock

Jacob Clark

Connor Collins

Jordyn Cooper

Spencer Cornett

Dylan Cox

Sayed Damaa

Connor Daniels

Charlie Day

Haley Jones

Payton Jones

Serenity Jones

Carley Jump

Jay Lipfird

Brody Owens

Amy Roman

Chris Rouse

Ashley Smith

Baylor Varner