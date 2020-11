Harlan County 2020 Election Results

(Note: All results are preliminary as votes are still being counted throughout the week.)

PRESIDENT

— Donald Trump/Mike Pence: 9,363

— Joe Biden/Kamala Harris: 1,491

— Jo Jorgensen/Jeremy Cohen: 79

— Kanye West/Michelle Tidball: 16

— Brock Pierce/Karla Ballard: 13

U.S. SENATOR

— Mitch McConnell: 8,633

— Amy McGrath: 1,887

— Brad Barron: 393

U.S. REP. D5

— Harold ‘Hal’ Rogers: 9,549

— Matthew Best: 1,302

STATE SENATOR 29D

— Johnnie L. Turner: 8,426

— Johnny Ray Turner: 2,306

STATE REP. 84D

— Chris Fugate: 4,814

— Kenneth Hall: 1,251

STATE REP. 87D

— Adam Bowling: 3,916

SUPREME COURT 7D

— Robert Conley: 4,443

— Christ Harris: 3,241

SCHOOL BOARD 1D

— Hiram Fields: 1,075

— Donnece Henson: 713

SCHOOL BOARD 2D

— Gary Farmer: 1,225

SCHOOL BOARD 3D

— Myra Mosley: 1,086

— Orville Clem: 700

HARLAN IND. SCHOOL BOARD

— Cynthia Allison: 652

— Matthew Nunez: 686

BENHAM COUNCIL

— Rick Gaines: 126

— George Massey: 114

— Kristen Simpson: 174

— George Birman Jr.: 127

CUMBERLAND COUNCIL

— Naomi Dixon: 218

— Elana Forson: 318

— Randall Tackett: 315

— David Dixon: 295

— Brooke Siler: 229

— Tracey Tackett: 288

— Teresa Raleigh: 261

EVARTS COUNCIL

— Jaysin Stallard: 172

— Renee Doan: 153

— Jacqueline Renfro: 173

— Preston McClain: 186

— Charlie Couch: 119

— Larry Caudill: 180

— Ernie Woodard: 172

HARLAN COUNCIL

— Bennie Patton Jr.: 400

— Timothy Howard: 394

— Jeanne Ann Lee: 367

— Mary ‘Anne’ Hensley: 321

— Chris Jones: 368

LOYALL COUNCIL

— Trenna Cornett: 144

— William ‘Clark’ Bailey: 154

— Elvin Smith: 108

— Charles Lovely: 90

— David Lewis: 122

— William Epperson: 115

— Jerry Gibson: 125

LYNCH MAYOR

— Justine Wren: 243

LYNCH COUNCIL:

— James Wilkerson: 115

— Carl Collins: 135

— Bobby Goins: 157

— Roger Wilhoit: 204

— Leslie Young: 173

— Bennie Massey: 198

— Winston Yeary: 215

— Rochelle Rutherford: 133

— Mark Hudack: 98

AMENDMENT 1 (MARSY’S LAW)

— Yes: 4,283

— No: 4,178

AMENDMENT 2 (JUSTICE TERMS)

— Yes: 2,066

— No: 6,459