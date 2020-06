Black Mountain Elementary announces honors for 2019-20 school year

The following students had perfect attendance (missing two or fewer days for the school year) at Black Mountain Elementary School. An asterisks denotes perfect attendance for the school year:

Jerica Abner

Aubrey Bennett

Maci Blevins

Chelsea Cottrell

Jeremiah Cottrell

Joseph Cottrell

Reggie Cottrell

Jayden Dean*

Alexis Doan*

Ryleigh Eldridge*

Joe Gross

Jackson Helton

Sarah Jenkins*

Evan Jones

Hayleigh King

Christopher Lamb*

Marvin Lipfird II*

Bradyn Madden

Brody Madden

Savanna Madden

Rebecca Monroe

Calan Neely

Benjamin Shell*

Haley Welch*

Tori Wynn

The following students earned yearly honor roll at Black Mountain Elementary School. An asterisks denotes A honor roll:

Second Grade

Brayden Middleton*

Adaleigh Morales*

Ben Shell*

Brayden Clark*

Ethan Couch*

Kash Gooden*

Eldridge Kelly*

Karlee Hall

Reilly Huff

Maci Miracle

Desiree Sargent

McKinley Brewer

Kerstyn Buell

Zoey Gilbert

Rylee Branson

Bailey Burkhart

Nevaeh Gross

Byntley Lawson

Ryan Sizemore

Ethan Thompson

Third Grade

Christian Aslinger*

Liam Blanton*

Dani Cornett*

Paylin Eldridge*

McKayla Hall*

Mylee Helton*

Derrick Holman*

Savanna Lucas*

Kelsie Middleton*

Ryder Middleton*

Lillian Napier*

Rayland Reed*

Bailey Reece*

Madison Vick*

Hayleigh King

Madison Blanton

Anessa Carroll

Brooklyn Pace

Lettie Sargent

Shealeigh Ward

Isabella Wright

Fourth Grade

Jayla Dillman*

Madison Wehner*

Amber Wilson*

Hunter Brewer

Jamison Cupp

Jeremiah Cottrell

Vanessa Griffith

Savanna Madden

Ryan Phillips

Jayden Dean

Mavrick Roark

Connor Thomas

Ryleah Thompson

Carly Turner

Tori Wynn

Fifth Grade

Ryleejo Aslinger*

Hannah Bennett*

Addison Campbell*

Nathan Cochran*

Rheagan Halcomb*

Brodie Lankford*

Caden Lester*

Dylan Madden*

Zack Madden*

Laynee Perkins*

Kirra Snelling*

Allen Roark*

Caylee Brock

CJ Burkhart

Emmah Jo Cottrell

Login Lucas

Aubrey Madden

Savannah Miracle

Jaysin Palmer

Nick Shell

Kaiden Taylor

Julia Vick

Madalyn Bennett

Gregory Combs

Sixth Grade

Jadeyn Caudill*

Gunner Hayes*

Jacob Howard*

Ryleigh Lawson*

Ethan Lewis*

Marvin J. Lipfird*

Tiana Penny*

Blake Short*

Rayanna Smith*

Alexis Doan*

Landon Caudill

Lathan Howard

Makayla Cook

Shane Riddle

Amanda Middleton

Seventh Grade

Jaidyn Coots*

Mckenzie Brock*

Jasmine Caudill*

Jacob Clark*

Connor Cochran*

Josalynn Jones*

Hunter Lawson*

Claire Middleton*

Megan Phillips*

Paul Robbins*

Joey Stewart*

Dawson Cupp

Isac Huff

Johnny Monroe

Kytalynn Brock

Ethyn Carr

Bradyn Madden

Jeremiah Madden

Jayde Parker

Emily Witt

Eighth Grade

Karissa Eldridge*

Chloe Hall*

Kaylin Hardy*

Calan Neely*

Desiree Pace*

Gage Snelling*

Kenley Stewart*

Kirissa Thomas*

Jerica Abner

Breanna Brock

Noah Day

Nathan Manning

Rebecca Monroe

Nakita Risner

Drake Roark

Lacie Sizemore